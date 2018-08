Ana Peleteiro denuncia que el CSD no la dejó entrenar en Madrid: "Recemos para que no me tuerza un pie o algo similar"

La triplista gallega Ana Peleteiro, bronce en los Mundiales en pista cubierta de Birmingham y en los Europeos al aire libre de Berlín este año, denunció este sábado no disponer de sitio para entrenarse, pero finalmente lo encontró facilitado por el Ayuntamiento de Guadalajara.

Peleteiro, que se entrena en esta ciudad a las órdenes del excampeón cubano de longitud Iván Pedroso, explicó en su cuenta oficial de twitter la situación que se había encontrado este sábado y que la había impedido cumplir con su trabajo previsto.

"11:50 de la mañana, quiero entrenar y no tengo dónde porque todo está cerrado. Llamo a la Residencia Blume para saber si puedo ir hasta Madrid para poder usar las pistas y me dicen que NO, que sólo pueden usar las instalaciones atletas que estén de concentración. OLE", denunció.

"Mi temporada no ha acabado y me tocará entrenar en una cuesta de tierra llena de piedras para poder hacer las carreras de impulso que me tocaban. Recemos para que no me tuerza un pie o algo similar. Muchas gracias @deportegob", apuntó la internacional española.

Esta tarde Peleteiro anunció, tras dar "muchas gracias a todos por el apoyo" que finalmente el Ayuntamiento de Guadalajara le había dejado entrenar en sus pistas a pesar de que estaban cerradas. "Muchísimas gracias por la ayuda y por cuidarnos en situaciones cómo estás", comentó.

El alcalde de la ciudad alcarreña, Antonio Román, publicó también una aclaración en la que explicaba que "tras no poder entrenar en instalaciones de CSD en Madrid, Ivan Pedroso contactó con concejal de @GuadalajaraAyto y se ha facilitado el entrenamiento en las pistas De la Fuente de La Niña de Guadalajara". "En nuestra ciudad intentamos ayudar a todos los deportistas", aseguró.

Fuentes del CSD informaron a EFE de que "la utilización de las instalaciones del CAR está sujeta a un procedimiento que pasa por la solicitud de la Federación correspondiente". "Las puertas están abiertas en el CAR, aunque con un lógico control con el fin de buscar la compatibilidad de horarios con otros deportistas", apuntaron.