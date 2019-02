Entrevista exclusiva de LaSexta Deportes a Sophia Flörsch: "Si tengo la oportunidad quiero volver a Macao, es muy divertido conducir ahí"

"ES UN MILAGRO QUE ESTÉ CON VIDA"

Segunda parte de la entrevista exclusiva de LaSexta Deportes a Sophia Flörsch tras su terrible accidente el Macao. "No lloré cuando las vi, pero sí me quedé en 'shock'. No me lo podía creer", reconoce la piloto alemana al ver alas imágenes de su accidente.