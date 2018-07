La organización del Dakar cancela la novena etapa por el mal tiempo

La organización del Dakar canceló hoy la novena etapa del rally que debía disputarse este lunes entre Tupiza (Bolivia) y Salta (Argentina), con un recorrido de 755 kilómetros, de los que 242 eran cronometrados. Las razones oficiales de la cancelación son el mal tiempo que afecta en los últimos días al sur de Bolivia, con intensas lluvias que han dejado enlodado el campamento de Tupiza y que han aumentado el caudal de los ríos que debían atravesar los pilotos.

No obstante, la cancelación de la etapa coincide con la jornada de protestas a nivel nacional para reclamar la abrogación del Código del Sistema Penal boliviano, en la que puede que haya bloqueos de caminos y carreteras, según medios locales. El tramo cronometrado de la etapa, la última de las cuatro sobre territorio boliviano, estaba previsto que comenzara cerca de Tupiza y finalizara justo en la frontera entre Bolivia y Argentina, para luego hacer un tramo de enlace hasta Salta.

El director deportivo del Dakar, el español Marc Coma, explicó hoy que el campamento de Tupiza, punto de llegada de la octava etapa que se disputa este domingo desde Uyuni (Bolivia), "está en malas condiciones". "Para nosotros sería posible montar mañana una especial a nivel deportivo.

Preferimos no arriesgar nada y enviar toda nuestra caravana por carretera hasta Salta y a partir de ahí continuar la carrera de manera normal", argumentó. Los camiones de asistencia de los equipos no han podido instalarse en condiciones en el campamento de Tupiza, cubierto de barro, y están alineados a lo largo de una carretera, donde esperan a los competidores para poder reparar los automóviles, que llegarán tras haber recorrido casi mil kilómetros sin mantenimiento.

La etapa entre Tupiza y Salta "era arriesgada"

Coma indicó que la organización sabía que la parte sur de Bolivia "es sensible desde el inicio" y que la etapa entre Tupiza y Salta "era arriesgada", por lo que no quiere alterar "la dinámica de un Dakar fantástico hasta la fecha". Durante la jornada de descanso que el rally tuvo este viernes en La Paz, el director del Dakar, Etienne Lavigne, indicó que la única etapa cuya disputa estaba todavía en el aire era esta entre Tupiza y Salta porque aún no sabían qué nivel de agua llevarían los ríos que cruzaban la ruta.

En la quinta etapa del Dakar, entre Arequipa (Perú) y La Paz, disputada este jueves, la organización ya canceló para las motos un tramo cronometrado de 113 kilómetros por la acumulación de niebla en la zona. Ese mismo día, una manifestación trató de bloquear la caravana del Dakar a su llegada a La Paz, convocada por varias organizaciones que demandan la derogación del Código del Sistema Penal y rechazan la nueva candidatura del presidente de Bolivia, Evo Morales, para las elecciones de 2019.