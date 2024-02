¿Qué le ocurre a la Ducati en algunos tramos concretos de simulación de carrera? Jorge Martín, piloto de Pramac (filial de Ducati), ha sembrado la duda con las pruebas que han realizado para las carreras al sprint. Ha desvelado que sufre importantes vibraciones en la moto.

"Cuando he puesto la última goma, para hacer el simulacro de sprint, he empezado a tener problemas. Ya vengo teniendo problemas de vibraciones en este test, no sabemos muy bien por qué y no tenemos aún la solución", ha dicho en 'DAZN' el piloto español, subcampeón del mundo.

Reconoce que algo "no funciona" y que el pilotaje es mucho más difícil: "Hay algo que no está funcionando bien, no puedo pilotar a gusto, sobre todo en al acelerar noto esas vibraciones, mucho chatter, y en el simulacro ha sido un desastre. He intentado aguantar, pero el ritmo no era nada del otro mundo. Mejor que el de ayer, pero aún lejos de Pecco (Bagnaia). Y nada, me he caído entrando en la curva 14".

Incluso llega a calificar de "desastre" el simulacro: "En el simulacro ha sido un desastre, tenemos que mejorar en aceleraciones. Nada funciona ahora mismo, así que esperemos dar un pasito para la carrera".

"Es algo que hemos tenido en Ducati, pero quizá en las tres últimas vueltas de carrera, con la goma muy usada, y yo las noto ya desde la primera vuelta", ha sentenciado Martín, que cree que podrían empezar el campeonato de MotoGP con problemas... en todas las Ducatis.

El mundial empieza el próximo 10 de marzo, domingo, con la carrera en el Gran Premio de Qatar. Allí se despejarán las dudas sobre qué le ocurre a la Ducati y si Bagnaia sigue siendo el gran favorito.