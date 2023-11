Antes de que Marc Márquez se subiera por primera vez a la Ducati de Gresini Racing en los test en Cheste, Gigi Dall'Igna, jefe del equipo oficial, ha pasado revista en declaraciones a 'Marca'.

El italiano se ha referido al octocampeón del mundo... y no ha dejado a nadie indiferente. Sin medias tintas, Dall'Igna ha asegurado que "la posición de Ducati era que no quería a Marc Márquez".

¿Por qué? porque es "un piloto incómodo": "Es uno de los pilotos más importantes en la historia del Mundial y nosotros tendremos que hacerlo bien para gestionar bien la relación entre todos los equipos y todas las personas que trabajan en Ducati porque creo que uno de nuestros puntos fuertes es la armonía que hay dentro de nuestro equipo".

Eso sí, con el de Cervera en el equipo satélite de Ducati, el italiano se siente "orgulloso" porque desechara el dinero de Honda para volver a ser competitivo con Gresini.

"Lo que me honra, lo que me gusta es que un campeón como él haya elegido nuestra moto y haya hecho renuncias para poder subirse a nuestra moto. Eso me enorgullece de verdad. El hecho de que sea un año de contrato es razonable en el sentido de que los pilotos de los equipos satélites a menudo no tienen contratos muy largos. Es parte del juego, es así. Nos preocuparemos por darle lo mejor posible a todos", ha añadido.