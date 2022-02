Haas no quiere salir salpicado de la guerra entre Ucrania y Rusia, por lo que ha decidido borrar por completo el patrocinador y los colores de la bandera rusa de su monoplaza. La escudería estadounidense ha corrido en la tercera jornada de test en Montmeló con un coche de color blanco y sin la publicidad de su patrocinador ruso.

Gunter Steiner, jefe del equipo, se ha negado a comparecer ante los medios de comunicación en rueda de prensa para evitar las preguntas relacionadas con el conflicto bélico.

No obstante, después emitieron un comunicado informando acerca de su decisión: "Haas presentará su VF-22 mañana con una decoración blanca, en la que no estará presente la decoración de Uralkali. Nikita Mazepin pilotará por la mañana y Mick Schumacher por la tarde, como estaba previsto. No haremos más comentarios sobre nuestros patrocinadores".

Otro problema añadido para la escudería es que, Nikita Mazepin, piloto ruso del equipo, tampoco puede lucir la bandera de su país en el mono.

Ahora, los máximos responsables de todas las escuderías tienen previsto reunirse para hablar acerca de la celebración del Gran Premio Rusia, previsto para finales del mes de septiembre.

Mattia Binotto, directo de Ferrari, definió en rueda de prensa como "situación horrible" lo que está sucediendo. "Todo lo que podemos hacer es esperar. Desde ahora hasta la celebración de la carrera en septiembre, hay tiempo", añadió.

"Tendremos una reunión esta noche para entender y manejar la situación. La Fórmula 1 no es lo más importante ahora. Es mucho más serio lo que está pasando en Ucrania", concluyó el ingeniero italiano.

Además, ya son varios los pilotos de Fórmula 1 que se han pronunciado al respecto. El más contundente en sus declaraciones, publicadas por el portal web 'RacingNews365.com', ha sido el tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel: "Personalmente no creo que haya que ir al GP de Rusia. Yo no iré. Mi decisión ya está tomada".

"Lo siento por la gente, gente inocente que está perdiendo la vida, que está siendo asesinada por razones estúpidas", señaló el alemán.

Por su parte, Fernando Alonso, confía en la decisión de la F1: "Va a ser una decisión de la Fórmula 1. Creo que tenemos nuestra opinión y es la misma que la de todo el mundo. No tenemos el poder de decidir. Podemos tomar nuestras propias decisiones, pero la Fórmula 1 hará lo mejor".

El vigente campeón del Mundial, Max Verstappen, no estaría de acuerdo con la celebración del evento: "Cuando un país está en guerra no es correcto correr allí. No es solo lo que yo pienso, es cómo todo el paddock decide que vamos a hacer ahora".

Por último, Charles Leclerc, al igual que Alonso, esperará a la decisión que tomen los máximos responsables de la F1: "No conozco toda la información, es muy triste ver esto en 2022. Tomaremos una decisión. Pienso que la Fórmula 1 probablemente tomará la decisión. No puedo pronunciarme más allá".