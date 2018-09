Carlos Sainz: "Un toque con Sirotkin me rompió el fondo plano y el pontón derecho, no tenía nada que hacer"

El español Carlos Sainz, decimoséptimo clasificado este domingo en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, asumió que no tenía "nada que hacer en carrera" tras recibir un toque del ruso Sergey Sirotkin (Williams).

Ese incidente frustró la buena salida del madrileño en el Autódromo de Sochi. "Me ha roto el pontón derecho y el fondo plano", lamentó el piloto de Renault.

Con esos daños, que le hicieron "perder muchos puntos de carga aerodinámica", Carlos Sainz tan solo pudo tratar de "ralentizar a los Haas y a los Sauber" en beneficio de su compañero de equipo, el alemán Nico Hulkenberg.

"No tenía nada que hacer en carrera. Puntuar era imposible con ese coche", insistió Sainz.

"Me recuerda a 2016. Salí bien, pero se me metió una cosa en el pontón. Rusia todavía nos debe una. Estoy seguro de que hoy se podría haber puntuado con un coche normal. Me da mucha rabia porque es una oportunidad perdida y no ha sido mi culpa", sentenció.