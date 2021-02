Laura Alonso, jugadora del XV Hortaleza, vio cómo el rugby le servía para algo más que para el deporte. La jugadora, cuando volvía a su casa tras dar un paseo con su padre, fue víctima de un atraco, o intento del mismo, en el descansillo de la entrada a su bloque.

El atracador, que trató de usar la técnica conocida como 'mataleón', agarró por detrás a Alonso rodeando su cuello y su pecho.

"Me intentó asfixiar y estuve unos segundos forcejeando. Logré gritar, y como vio que no pudo reducirme me soltó y trató de huir", dijo Laura en Marca.

"Me duele la mano de los golpes que le di. Se quedó todo en un susto. No sabía con quién se estaba metiendo", relata la jugadora.

Fue en ese instante cuando la jugadora del XV Hortaleza fue tras su atracador: "Tenía la adrenalina por las nubes. No quería que se escapara... Pudo huir, pero logré pegarle".

En total, fueron dos puñetazos y varios rodillazos. "Nunca di defensa personal, pero la forma física que tengo, y todo lo relacionado con el aspecto mental, me ayudó a ser más fuerte en un momento así".

"No me voy a achantar por esto. Me da el doble de fuerzas", cuenta Laura.

Además, dice que lo que sufrió, aparte de un intento de robo, es una agresión machista: "Se creen que somos más débiles y quieren aprovecharse de eso".