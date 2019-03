Zidane: "No sabemos si Bale estará contra el Bayern"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha descartado al galés Gareth Bale, con una lesión muscular en el sóleo, para el duelo de este sábado ante el Real Sporting de Gijón en El Molinón y ha afirmado que deben esperar para ver si estará listo para la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich y para el Clásico ante el FC Barcelona del próximo fin de semana.

"No va a estar con nosotros mañana y luego veremos. Es seguro que tiene algo, tiene un edema y no vamos a arriesgar nada. Tenemos que ver día a día cómo evoluciona. Vamos a ver partido a partido y veremos el martes. Espero que en poco tiempo esté con nosotros", declaró en la rueda de prensa previa al duelo ante el conjunto asturiano.

Aún así, el técnico francés explicó que "no está tan mal". "No está contento, prefiere jugar. Cuando volvió con el equipo estaba muy ilusionado, pero al mismo tiempo sabe que no es nada grave. Es un contratiempo después de tres meses lesionado. El está tranquilo", prosiguió.

La evolución de Asensio

Por otra parte, adelantó que el defensa portugués Fábio Coentrão viajará con el equipo, y afirmó que es "duro" consigo mismo tras asegurar que en la actualidad no tiene nivel para jugar en el Real Madrid. "Va a estar con nosotros. El es duro consigo mismo. Ahora está mucho mejor. Está en el grupo y contento porque está entrenando muy bien, sin molestias", subrayó.

En otro orden de cosas, Zidane se mostró contento por los 100 goles de Cristiano Ronaldo en competiciones europeas. "Me alegro, está bien, motivado. Creo que son pocos los jugadores que van a llegar cien goles en Europa", dijo, antes de hablar de Marco Asensio. "Está listo, preparado para jugar 90 o 10 minutos. Voy a contar con Marco, igual que con todos", indicó.

También valoró el estado de forma de su compatriota Karim Benzema. "Se le ve. Está fino, bien, sabe la importancia de estar bien sobre todo ahora, que nos jugamos todo", señaló, y explicó que aunque tienen "dificultades con jugadores lesionados" tienen "otros que están listos". "Debemos ser positivos, que ninguno más se lesione", deseó.

"Lo principal es que tenemos jugadores de una calidad extraordinaria. Siempre esperamos más, más ocasiones y goles, pero hay una calidad tan buena que todo el mundo puede marcar. Trabajamos mucho día a día en los entrenamientos", añadió. Sobre la victoria ante el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones (1-2), aseveró que el cuadro madridista está siempre listo para estas citas.

El ADN del Madrid

"Creo que es el ADN de este club, cuanto mayor es la dificultad mayor es nuestro compromiso, y los jugadores son los primeros en demostrarlo. Es por eso que estamos contentos cuando llegan estos partidos al final de temporada", apuntó. Además, alertó del peligro que supone enfrentarse al Real Sporting de Gijón.

"Es un equipo de Primera División. Han tenido dificultades, pero que en un partido te pueden hacer daño. Es un partido muy importante y vamos a tener que hacer un gran partido para sumar", analizó.

Por último, Zidane no quiso valorar si el aplazamiento del partido entre el Borussia Dortmund y el Mónaco tras el atentado sufrido por el autobús del conjunto alemán fue demasiado corto. "No es un tema fácil. No soy quien para decir nada. Creo que si jugaron es que tuvieron toda la seguridad necesaria para el partido", concluyó.