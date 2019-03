Zidane: "Para nosotros es importante ganar el partido, pero el cómo también"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, celebró el buen inicio de año de su equipo tras el 5-0 al Granada, admitió que "la gente está disfrutando", como palpa en el estadio Santiago Bernabéu, y destacó el nivel que ha conseguido en su equipo aunque haya cambios de jugadores. "Ganar es lo más importante", dijo tras igualar el récord de 39 partidos invicto, la mejor racha de un equipo en la historia del fútbol español. "Para nosotros es importante ganar el partido, pero cómo también".

"Creo que la gente está disfrutando. Lo más importante es hacer las cosas bien, con seriedad, y luego son las consecuencias. Si haces eso, la afición disfruta y nosotros igual. Destaco la seriedad desde el primer minuto hasta el final, respetando siempre al rival, jugando con intensidad. Cuando perdemos el balón, tras la presión que hicimos agobiar al rival. Cuando metes un gol rápido es más fácil", añadió.

Zidane reconoció que a sus jugadores siempre les pide que den "el máximo" y se entreguen "al cien por cien", porque se mostró convencido de que "jugando así" podrán ganar títulos. "Lo importante es la entrega que le metemos".

"El Balón de Oro de Cristiano es merecido"

Protagonista en el acto de entrega del Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, Zizou dejó elogios al portugués y tras reencontrarse con Luis Figo, Ronaldo Nazario o Michael Owen, no supo elegir si era mejor el Real Madrid galáctico o el actual. "Me alegro por Cristiano porque es muy merecido. Los que estábamos alrededor no tenemos cuatro balones de oro como él, tenemos uno o dos. Estoy contento por él, se lo merece. Siempre es un poco raro antes de un partido un acto pero al final salieron las cosas bien", afirmó.

"No podemos comparar equipos. Creo que el nuestro era muy bueno y hoy es lo mismo, pero siempre ha sido así, el Real Madrid siempre ha tenido jugadores impresionantes, los mejores, pero hay que demostrarlo. Hoy lo estamos haciendo con el equipo que tenemos".

El físico, la prioridad para Zidane

Por último, destacó la importancia de la semana que han tenido de trabajo tras las vacaciones navideñas, para mejorar el físico, y celebró el nivel que aportan todos sus jugadores. "Para mí son todos importantes y tienen que jugar todos. Luego hay otros que tienen más protagonismo y será siempre así, pero cuando tienes 24 jugadores pienso que vamos a ganar todos juntos, aunque la diferencia la marquen uno o dos", opinó.

"Cuando entrenas toda la semana debes tener también la oportunidad de jugar. Con todos los partidos que tenemos puedo hacerlo. Cuando tenías trece jugadores en mi época no se podía hacer pero ahora podemos rotar y que todos se sientan importantes. La dinámica es buena, tengo muy buenos jugadores, que salga uno y entre otro no se nota mucho el cambio. Lo están demostrando", sentenció.