A Xavi Hernández no le gustó nada la aplastante derrota del Al-Sadd ante el Espérance Sportive de Túnez, que llegaba a la competición como campeón de África y consiguió el quinto puesto ante el anfitrión de la competición. Un gran arranque de partido, nefasto también por parte de su rival, bastó para que los de Moïne Chaâbani se hicieran con el triunfo, sellando un 2-6 que provocó que el catalán explotara ante los medios de comunicación.

"Estoy muy triste, muy decepcionado y muy enfadado porque habíamos jugado muy bien los dos primeros partidos. No puedo entender cómo hemos empezado este sin actitud, sin ambición y sin pasión", criticó el español, que dio un grave toque de atención a sus pupilos y advirtió que esta actuación no se puede volver a repetir: "Estar aquí es un premio para nosotros y no puedo entender al equipo. Este no es el Al-Sadd que queremos".

"Jugamos muy bien ante el Monterrey y el Hienghène, con intensidad, con ambición y con pasión. Este tipo de valores en el fútbol no pueden faltar. Sin ellos es imposible. Somos el Al-Sadd. Hemos jugado frente a los campeones de África. Nuestra actitud en los primeros veinte minutos es inaceptable", insistió Xavi, haciendo referencia al tramo del encuentro en el que los qataríes acabaron con sus opciones de alcanzar la victoria.

"Tenemos que cambiar y ajustar muchas cosas. Siento pena por los aficionados del Al-Sadd porque esta no es la imagen del equipo", finalizó, echando la vista al frente y pensando ya en los próximos compromisos del club. Tras su participación en el campeonato internacional, el conjunto de Doha deberá reanudar su luchar por la liga, la Copa y una nueva edición de la Champions Asiática.