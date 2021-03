Andrea Agnelli, presidente de la Juventus de Turín, compareció este lunes en la asamblea de la ECA (Asociación de Clubes Europeos), de la que también es máximo dirigente, y puso encima de la mesa la necesidad de llevar a cabo un gran cambio en el fútbol que recupere a la afición que, según él, ha perdido el interés por el deporte rey.

"El fútbol está en una encrucijada, hay que cambiar, hay que cambiar y ofrecer a la afición la mejor competición posible. Lo más probable es que haya demasiados partidos que no son competitivos, tanto a nivel nacional como internacional, y esto no capta el interés de la afición. No podemos dar por sentada a la afición, de hecho tenemos que ofrecerles la mejor competición posible o corremos el riesgo de perderla", dice Agnelli.

Además, el máximo mandatario de la 'Vecchia Signora' también comentó que cada vez son más los jóvenes que pierden la atención por el fútbol, alegando que "el sistema actual no está hecho para la afición moderna".

"Casi dos tercios de o jóvenes siguen el fútbol por un temor a perderse o simplemente porque les gustan los grandes eventos. El 40% de los seguidores de 16 a 24 años, el famoso Gen Z, no tiene ningún interés en el fútbol", señala el italiano.

La nueva Champions...¿ con un sistema suizo?

Agnelli fue uno de los presidentes que impulsó el proyecto de la Superliga europea, competición cuya idea era tener como participantes a los mejores clubes de Europa para ofrecer un nuevo atractivo al aficionado. Pese a las conversaciones con diversos dirigentes europeaos, el torneo elitista no se llevó adelante debido a que la UEFA está planteando un nuevo formato de competición en la Champions.

El propio Agnelli y Aleksander Čeferin han mantenido conversaciones sobre el llamado el 'sistema suizo', que traerá consigo especie de liguilla en la que cada equipo jugaría más partidos con rivales del mismo nivel que en el formato actual.

Lo que, a priori, daría un mayor espectáculo en la competición y mayor inversión. Todavía no hay nada oficial, pero la ECA y la UEFA han establecido "discusiones muy productivas" al respecto, según el máximo dirigente del conjunto turinés.