Vinicius ha confesado que su lesión ante el Ajax se convirtió en uno de los peores momentos de su carrera en el fútbol.

Y es que el jugador del Real Madrid sufrió una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea que le tuvo dos meses apartado de los terrenos de juego. Además, le hizo perderse su participación con Brasil en la Copa de América en la que era su primera convocatoria con la selección.

Vinicius ha hablado sobre cómo se sintió y no ha podido terminar, puesto que se ha roto de dolor recordando esos meses. "Saber que no puedes jugar y ayudar. No saber cuándo iba a volver", explica el joven brasileño sobre qué fue lo más duro de la lesión.

Mientras continúa explicando se le quiebra la voz y pide que corten la grabación justo antes de romper a llorar. "No consigo hablar de eso", ha terminado diciendo Vinicius.