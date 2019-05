La última hora del 'caso Ramos': "Se están enfriando las cosas"

"El ambiente no está tan caliente como hace dos días, se va enfriando la cosa. Tiene que haber un encuentro entre ellos y creo que esto no va a tardar mucho en solucionarse; no va a durar todo el verano este culebrón", desveló el periodista en 'El Chiringuito'.

