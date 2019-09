Hacia mucho tiempo que Sergio Ramos no comparecía ante los medios de comunicación a corazón abierto. Con motivo de la presentación del documental que trata su vida, el capitán del Real Madrid ha respondido a todo tipo de preguntas.

Sobre la noche negra en la que el Ajax remontó en el Bernabéu, Ramos afirmó lo siguiente: "Fue un día doloroso para todos, para mí el primero. Nadie esperaba la eliminación. Cuando vimos la complejidad del día, se dejó de grabar".

"He tenido la oportunidad de ganar casi todo a nivel colectivo con mi equipo y no dejo de soñar y estar ilusionado. Me encantaría levantar mi quinta Champions, que sería una locura, pero también con la selección levantar una Eurocopa o un Mundial, que sería único", comentó

"Para mí, el Balón de Oro está ahí. No sé si cerca o lejos, pero mientras esté ahí, para llegar a este tipo de cosas necesitas esfuerzo y dedicación y yo creo que sigo manteniendo la sonrisa de ese niño de Camas", declaró el futbolista sevillano durante la presentación del documental 'El corazón de Sergio Ramos', producido por 'Amazon Prime Video'.

"En mi caso, me quedan dos años de contrato y voy a intentar ganar lo que tengo por delante. El fútbol pasa tan deprisa que no te da tiempo a saborear lo bueno o a quedarte ahogado en la derrota. Querer aprovechar cada momento como si fuera el último es lo mejor que podría hacer", concluyó, afirmando que aún le queda cuerda para rato.