Mauricio Pochettino es el nombre que suena con más fuerza para ocupar el banquillo del Barcelona. El argentino puede protagonizar uno de esos clásicos 'por la boca muere el pez', como en su día Mirotic, después de negar hasta en tres ocasiones en el pasado que fuera a entrenar alguna vez a los azulgranas.

De hecho, lo llegó a calificar como "imposible": "No podría. No podría entrenar al Barcelona. No tengo nada en contra de ellos, pero mis lazos emocionales están con el Espanyol".

En eso insistió mucho Pochettino: "Soy aficionado del Espanyol... no tengo que decir mucho más".

Posteriormente, prosiguió con la negación: "No me identifico con los valores del Barça, sean cuales sean. Son valores diferentes a los míos".

Ahora, en 2020, todo eso puede quedar completamente atrás. Pochettino ya dejó entreabierta la puerta al Barça rectificando alguna de sus frases más míticas sobre qué prefería antes de entrenar a los culés.

Con Setién sentenciado, más todavía tras el 2-8 ante el Bayern en Champions League, el argentino podría ser en breve nuevo entrenador del Barcelona.

Es uno de los muchos cambios que se espera lleguen al Barça tras la hecatombe de Lisboa.

