Josep Pedrerol ha entrado en directo en 'Liarla Pardo'. El presentador de 'Jugones' y de 'El Chiringuito' ha hablado sobre el regreso a MEGA del segundo programa mencionado el lunes a las 00:00, y también sobre todo lo que rodea al deporte, tan afectado en estos tiempos de coronavirus. Y ha sido tajante.

"Es que me dan igual las competiciones deportivas. Veo a Tebas preocupado y a mí me da igual si los clubes pierden dinero, o si las televisiones también pierde dinero", afirmó Josep.

También comentó el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: "Se ha tardado demasiado. Los JJOO son el último bastión de la normalidad. Son lo último que se toca".

"Carlona Marín me decía que no podía meterse una pista de bádminton en su casa. De qué hablamos, sin preparación no hay deporte. Y de qué récords hablamos. O hablamos de países con ventaja por tener menos casos de coronavirus", comenta Josep.

Tiene tiempo para dedicar unas palabras también para Lorenzo Sanz: "Buen tipo. Quizá aguantó demasiado en ir al hospital por velar por los demás. Un abrazo para toda la familia".