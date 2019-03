Enrique Cerezo, sobre su polémica frase del dinero y las mujeres: "Me ha ofendido leer auténticas barbarides sobre mí"

AFIRMA QUE SIEMPRE DEMOSTRÓ RESPETO

El presidente del Atlético volvió a hablar sobre su polémica frase del dinero y la mujer. "Me siento ofendido y frustrado por leer auténticas barbaridades sobre mí. Quien me conoce sabe que no quise ser ofensivo", afirma Cerezo, que también añadió que "son muchos años de trabajo en los que he demostrado mi respeto". Lo cuenta Jugones.