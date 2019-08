Tras un mes de pretemporada, el ritmo competitivo y la intensidad deben ser notorios e indiscutibles. Más aún a falta de 10 días para el comienzo oficial de la temporada, donde ya se debe contar con la concentración y forma para iniciar el curso.

Vicente Moreno, entrenador del RCD Mallorca, se cansó de la actitud de los futbolistas bermellones en el 'stage' que están realizando en Marbella, en el Marbella Football Center. "Alguno está aquí regalado, regalado, ¡pero regalado!", expresó el entrenador valenciano ante la pasividad de alguno de sus futbolistas.

"Hay jugadores con 300, 400 y hasta 500 partidos en Segunda que no han hecho ni un p*** entrenamiento de Primera. Ni uno. ¿Lo sabéis algunos eso? ¿Estar aquí? La madre que me parió, estar aquí", recriminó Moreno a los jugadores, que parecen no ser conscientes del reto que tienen por delante tras encadenar dos ascensos seguidos.

"Llegamos ya diez minutos tarde y algunos con las caritas. Y las caritas me van a durar 30 segundos. Alguno está aquí regalado, en Primera. Me cago en la p***, ya no aguanto más", gritó sin percatarse de que estaba siendo grabado por las cámaras presentes en el entrenamiento

"En el primer entrenamiento que vea una carita, en el primero que aflojen un poquito, ¡a tomar por culo! ¿Lo tenemos claro? Si nos quedamos ocho, nos quedamos ocho, me da igual, pondremos a Pendín (segundo entrenador) a jugar, me da igual", concluyó Vicente Moreno en el centro de un corro que formaron tanto futbolistas como cuerpo técnico.

Desde luego, lo difícil no es llegar a lo más alto, sino mantenerse. El entrenador valenciano lo tiene claro y no piensa tolerar la falta de concentración y disciplina en el plantel del RCD Mallorca. El vídeo se ha viralizado en las redes sociales y múltiples aficionados han reconocido a Moreno su vocación de trabajo y su exigencia. "Este es mi entrenador", exclamaba algún internauta.