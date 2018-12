La carta de uno de los acusados del asesinato de Daniel Correa a su hermana: "No tengo más ganas de vivir"

Ygor King es uno de los acusados de haber asesinado a Daniel Correa, jugador del Sao Paulo que apareció casi degollado y con los genitales cortados.

En una carta escrita a su hermana, pide perdón, reconoce que estaba "en el lugar equivocado y a la hora equivocada". "Tengo pesadillas todos los días, no duermo bien, no consigo entender por qué estoy en este lugar por una cosa que no hice", afirma.

Esta es la carta completa escrita por Ygor King a su hermana :

"Mi hermana, primeramente quiero pedirte disculpas por todo esto. Solo quiero que sepas que no tuve nada que ver con todo esto. Infelizmente estaba en el lugar equivocado y a la hora equivocada.

Tengo pesadillas todos los días, no duermo bien, no consigo entender por qué estoy en este lugar por una cosa que no hice. La vida entera haciendo cosas, siempre estudié, trabajé y nunca probé la droga. Siempre quise hacer las cosas bien para que se sintieran orgulloso de mí y todo se fue río abajo por una cosa que no hice. Si un día salgo de aquí, no sé qué voy a hacer con mi vida.

Mi sueño era ser abogado y ya esto no tiene sentido. Las personas de ahí fuera creen que soy un monstruo y todo porque fui un cobarde y tuve miedo. No supe qué hacer y me quedé aterrorizado. No tengo más ganas de vivir, sólo quería saber por qué Dios me hizo esto. Sólo espero que me perdones, yo te amo a ti a más que nadie.

Agradezco a Dios por haberte traído a mi vida. Disculpa de nuevo por hacerte pasar por esto, sólo quiero que entiendas y que crean en mí porque no tuve participación ninguna. Dios conoce mi corazón y sabe todo. Manda un beso para todos.

Te amo".