El pasado sábado saltaba la noticia: Pelé, ingresado en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, dejó de responder a la quimioterapia y se encontraba en cuidados paliativos, tal y como informó el diario 'Folha'. Sin embargo, sus hijas han desmentido algunas de las noticias que ha dado la prensa sobre el estado de salud de su padre.

"No me gusta decir que el tratamiento contra el cáncer no está funcionando. Ya lo hizo, está funcionando. Solo él está aquí, respirando, ya está funcionando muy bien. Él no tuvo la remisión total del cáncer de colon. Es muy injusto decir que está terminal, en tratamiento paliativo. No es eso, créanos", dijo su hija Flávia en el programa 'Fantastico'.

Kely, su otra hija, desvela que la leyenda brasileña tuvo coronavirus: "Hace unas tres semanas contrajo Covid. Él está con todas las vacunas, pero por causa de los medicamentos y la quimioterapia del cáncer está frágil y desarrolló una infección en el pulmón. Por eso fue al hospital".

"Está enfermo, es viejo y está en el hospital con una infección pulmonar. Cuando mejore, volverá a casa. No se despedirá en el hospital en este momento", añade.

El propio Pelé por redes también tranquilizó a todos con este mensaje: "Mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos. Estoy fuerte y con mucha ilusión. Sigo mi tratamiento, como siempre. Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes me mantiene lleno de energía".