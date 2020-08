"No se puede decir todo lo que se dijo...", ríe Toni Kroos, preguntado por la reacción del vestuario del Real Madrid al 8-2 del Bayern Munich al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions.

"Uno se puede imaginar que no hubo pena. Hubo alguna que otra celebración maliciosa", afirma el centrocampista del equipo blanco en el podcast 'Einfach mal Luppen'.

Eso sí, una celebración que no tuvo nada que ver con la de hace dos años, cuando la Roma remontó al cuadro culé, también en cuartos. "La gente corría gritando arriba y abajo por las habitaciones. Todo el mundo lo vive aquí de esa manera", confiesa Kroos.

El madridista también hizo autocrítica tras la caída ante el Manchester City. Por segundo año consecutivo, el Real Madrid cayó en octavos de final: "Hemos superado la eliminación, pero eso no significa que no me siga molestando. El Real Madrid tiene que llegar más lejos que a octavos. Pero la temporada ha sido buena".

El equipo dirigido por Zinedine Zidane regresará a los entrenamientos en las próximas fechas tras conocerse que LaLiga podría comenzar el próximo 12 de septiembre. Sólo falta el 'ok' de la RFEF para que el fútbol español se vuelva a poner en marcha en apenas tres semanas.