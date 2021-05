Tomás Roncero, periodista y colaborador de 'El Chiringuito', se ha mostrado como pocas veces antes en el programa en un mensaje directo para Sergio Ramos. El camero aplaudió por redes la renovación de Neymar por el PSG, y el informador, en el programa que presenta Josep Pedrerol, ha sido muy claro con lo que quiere.

"Firma. Firma por el Real Madrid, host***. Quédate. Te quedas porque eres el capitán, y por eso te quedas. Aunque te sientas maltratado, porque te debes a la gente y no al club. No a Florentino", comenzó Roncero.

Posteriormente hace especial mención a la historia que puede hacer Ramos en el Real Madrid: "Hay 4.000 jugadores, 4.000. Y vas a ser el que tenga más partidos. Qué más da Florentino, qué más da el orgullo".

"El primero, superando a Raúl, Casillas, a Sanchís... ¿y lo vas a desperdiciar por dos años más uno en París? ¿En Manchester?", se cuestiona.

Y es que Roncero lo tiene claro: "Te quedas en el Madrid y punto. Firma. Qué c*** te vas a ir. Deja de escuchar historias, deja de escuchar a los que no te quieren de verdad. Esta es tu casa, cojo***".

"Me arrepentiré de ponerme así, pero es porque te quiero, c***. Los próximos aplausos, para decir que sigo en el Real Madrid. Eso es lo que quiero, no Neymar", prosigue.

Luego le compara con otro jugador que dejó el Real Madrid: "No quiero que seas como Cristiano, que sabe que se equivocó por irse".

Sus palabras contrastan con las de Edu Aguirre, periodista y colaborador de 'El Chiringuito': "A día de hoy, el madridismo está cansado de la situación. Ramos es madridista, y el madridismo le quiere, pero creo que se equivoca".

