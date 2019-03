Las terribles heridas de un seguidor del Everton al que rajaron la cara en una pelea entre hooligans: "No me puedo mirar en el espejo"

La brutal pelea entre hooligans del Everton y el Milwall en la previa de un partido de la FA Cup ha dejado una impactante imagen. Y es que un seguidor del Everton, Jay Burns, ha publicado una fotografía en su perfil de facebook donde se puede ver cómo quedó su cara tras la batalla.

En la imagen se puede ver el terrible corte que atraviesa la cara de Jay junto a un comentario del seguidor donde asegura estar totalemnete devastado y que no puede mirarse en el espejo.

Police are investigating a huge fight that broke out before kick-off at the #Millwall FA Cup game with Everton last night. A man was slashed across the face. #HeartNewspic.twitter.com/IJWliCEpzP