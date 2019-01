Suspenden por falta de luz la búsqueda y rescate del avión en el que viajaba Emiliano Sala

La Policía de Guernsey ha emitido un comunicado en el que informan de la desaparición de un avión privado que llevaba al futbolista argentino Emiliano Sala.

Ese avión, en el que únicamente iban dos personas, iba de Nantes a Cardiff, nuevo destino del jugador. Cuando pasaba por el Canal de la Mancha, se perdió el rastro del aparato.

Sala había ido a Nantes a despedirse de sus compañeros y regresaba a Cardiff para emprender su andadura en su nuevo equipo.

Cuando se perdió el rastro del avión, dos helicópteros y un barco partieron en su busca. Por el momento, no ha habido resultados y el avión sigue en paradero desconocido.

17.00 update

Search and rescue operations have been suspended as the sun has now set.

The current plan is for it to resume at sunrise tomorrow.

There will be no further updates tonight.