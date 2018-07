Stoichkov, sobre las críticas al Barça: "Hay gente que está pagada para hablar malicias"

VE UNA MANO NEGRA CONTRA EL EQUIPO CULÉ

El exjugador del FC Barcelona ha analizado la situación del club azulgrana y ha asegurado que "hay mucha malicia y se buscan cosas que no son reales". "No puedes juzgar por un partido a un equipo que lo ha ganado todo. No se puede hablar de fin de ciclo", explicó Stoichkov.