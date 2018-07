Simeone: "Con un 1-0 se ve peligrar cualquier cosa"

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó, tras el triunfo en Eibar, que "siempre" con "1-0" se ve "peligrar cualquier cosa" y apuntó que eligió "defender bien" y cerrarse en la segundo tiempo, porque "las salidas no eran las mismas" que en la primera parte.

"El primer tiempo fue muy bueno, el equipo encontró el gol, tuvo situaciones para irse en ventaja por más de un gol y en el segundo tiempo lo que pasa cuando te encuentras con un equipo duro y difícil como es el Eibar, sobre todo jugando en casa: mucho peligro", valoró en rueda de prensa después del triunfo en el estadio de Ipurua.

"Avanzaban los minutos y seguía creciendo el Eibar. Nos refugiamos, porque veíamos que las salidas ya no eran las mismas que en el primer tiempo. Elegimos defender bien, cerrarnos y, a partir de ahí, a ver si aparecía alguna jugada, como la de Griezmann, para romper la inercia que el Eibar tuvo en el segundo tiempo", declaró.

"Siempre con 1-0 se ve peligrar cualquier cosa. Es un resultado muy corto", abundó el técnico, que insistió en el "buen partido" del Eibar "en la segunda parte" y en la opción que eligió el Atlético de defender: "No encontramos las mismas salidas que en el primer tiempo, en el que hubo una transición defensa-ataque tremenda".

El gol de la victoria lo marcó Kevin Gameiro. "Es un jugador muy importante y tiene una velocidad tremenda en los últimos metros. Creo que la llegada de Costa y Vitolo está potenciando al grupo y de eso se ve beneficiado el equipo por la competencia que hay", dijo. "El equipo tiene las variantes. Ojalá que estemos lúcidos todos para entender que lo más importante es el equipo y que no importa la cantidad sino la calidad de minutos que se jueguen en el Atlético de Madrid", prosiguió.

Simeone, también preguntado por el portero Jan Oblak, de nuevo con paradas y su portería a cero. "Oblak hizo el partido que tenía que hacer. Trabajó muy bien como todo el equipo. El equipo también lo ayuda a que la portería se mantenga en cero, desde el esfuerzo colectivo que tienen los delanteros. No sólo es un gran trabajo de Jan, sino de todo el colectivo. El esfuerzo colectivo hace que él, con su talento, resuelva situaciones importantes para el equipo", destacó.

Simeone también fue interrogado por la derrota del Real Madrid y si el 0-1 con el Villarreal le descarta para la Liga. "No estamos pensando sinceramente en eso. Estamos pensando en nosotros, en el partido de Copa (frente al Sevilla) y en no salirnos de nuestra línea, porque otra cosa sinceramente no nos interesa".