A falta de dos jornadas para el desenlace de LaLiga, el Real Madrid acaricia el título con la yema de los dedos. Y en el FC Barcelona ya han asumido que es casi imposible evitarlo. Luis Suárez fue el primero en hablar de "autocrítica" y Quique Setién se ha referido a estas palabras en la rueda de prensa de este miércoles.

"Todavía no está perdida porque puede pasar cualquier cosa, pero está difícil. Tiene que perder un equipo que lo ha ganado todo. Es obvio que han hecho mejor las cosas porque han ganados los ocho partidos. Es posible que se pueda dar una circunstancia que se puede dar. Pelearemos hasta el final", afirma el cántabro.

El técnico, que aterrizó en enero en el Camp Nou, asume su parte de responsabilidad, pero manda un mensaje muy claro: "No totalmente". "Hacer esa valoración de encontrar un culpable siempre se centra en el entrenador. No siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos", señala.

"Creo que ha habido momentos que hemos estado bastante bien. No estoy satisfecho con la continuidad que hemos tenido en algunas cosas. Lo podíamos haber hecho mejor, haber acertado más y jugar con más tranquilidad. El último partido lo podríamos haber jugado más tranquilos. Nos ha faltado continuidad", argumenta sobre el nivel de juego de su equipo.

Piqué y el wakesurf

Setién también ha hablado sobre las imágenes de Gerard Piqué practicando wakesurf, algo prohibido en el código interno del club, según informó 'El Chiringuito'. "No lo he leído entero", afirma sobre el famoso código.

"Creo que no consta que no pueda hacer wakesurf", afirma el entrenador en relación a los vídeos que el mismo Piqué colgó en sus redes sociales.

Por otro lado, Setién se muestra optimista con respecto a su futuro: "Naturalmente que me veo entrenando al Barça la próxima temporada. Esto ya lo he vivido más veces, la realidad es que las pretensiones que uno tiene no se alcanza, o sí, pero el trabajo hecho es el que hay que valorar".

"Esto es lo que entiendo o lo que me gustaría que se valorase. Por supuesto que pienso en la continuidad del año que viene", sentencia el técnico del FC Barcelona, que recibe este jueves a Osasuna en el Camp Nou.