Sergio Ramos se ha roto. El central y capitán del Real Madrid, convocado por España para los partidos de clasificación para el Mundial de Catar, ha confirmado la noticia adelantada por Juanfe Sanz, periodista de 'El Chiringuito', en redes sociales.

"Tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular", expuso el camero en su Instagram.

Ramos confesó que está pasando "unas semanas bastante duras": "Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol y en la vida la mala suerte juega un papel".

"Si algo me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos en la que nos jugamos la temporada, y no devolveros en el campo el cariño y la energía que me transmitís", cuenta Ramos.

El central sentencia: "No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma".

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CNH3qQErnXU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading||| Ver esta publicación en Instagram ]] Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

La noticia fue adelantada por Juanfe Sanz, periodista de 'El Chiringuito', y confirmada por el propio Sergio Ramos posteriormente.

El tiempo estimado de baja para estas lesiones es de un mes. Por tanto, Ramos se perdería el Clásico ante el Barcelona.