Ryan Giggs y Louis van Gaal tuvieron una relación 'pecular'. El galés, en el podcast 'Greatest Game' del mítico Jamie Carragher, ha contado cómo fue el día en que se conocieron y en el que casi se queda sin trabajo.

"Fui al hotel a conocerlo. Cuando llegué, me abrió la puerta, me miró de arriba a abajo y me dijo que estaba en forma. Acto después me dio un puñetazo en el estómago", afirma Giggs.

El galés, entonces, tuvo una duda más que razonable sobre qué hacer a continuación... y es que la idea de dar al holandés de su propia medicina le pasó por la cabeza.

"No sabía que hacer. Fue complicado. Podría habérselo devuelto, pero me habría quedado sin trabajo", analiza.

Giggs iba a ser el asistente de Van Gaal en el Manchester United. La leyenda de los de Old Trafford define al holandés como un tipo "diferente y dominante".

"Era muy peculiar. Cuidaba de sus jugadores y de sus ayudantes. Era muy buena persona", dice Giggs.

El puñetazo, eso sí, se lo llevó igualmente... A saber qué habría pasado si le hubiera hecho lo propio al mítico Van Gaal.