La furia de las redes sociales se volvió en contra de Roberto Soldado este fin de semana. A raíz de un tuit en el que el delantero del Granada CF citaba a Mark Twain para reseñar que "es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados" a otro del PSOE, comenzó todo..

Al '9' un usuario le replicó que donase parte de su sueldo, llamándole "cuñado", a lo que el futbolista nazarí repondió afirmando que "dona casi la mitad" de su "desproprcionado sueldo pagando impuestos", a lo que le dijeron que eso simplemente era cumplir con sus obligaciones.

Soldado le insistió a un usuario diciéndole que si no había recursos para el sistema sanitario es "porque no quieren", recordando las compras fallidas de "mascarillas no homologadas" y "test chinos falsos".

Por lo otro lado, respondiendo irónicamente a un internauta, el ariete mostró su reconocimiento hacia los sanitarios, pero quiso también 'valorar' el trabajo de los "expertos que asesoran al Gobierno".

Por último, Roberto quiso recalcar en otras respuestas que "no va de héroe", que no está "de acuerdo" con lo que hacen con sus impuestos y que "disfrutará" de los cuatro años que quedan de legislatura.