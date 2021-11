El Theatre du Chatelet de París acogerá en la noche de este lunes una glamurosa gala del Balón de Oro 2021 que despejará la gran incógnita de quién será elegido mejor jugador del mundo en el último año.

Con Cristiano Ronaldo y Leo Messi, dueños del premio en los últimos 15 años, a una marcha menos dada la edad, varios jugadores se han erigido y acumulan motivos para alzarse con el galardón.

Robert Lewandowski, merecedor ganador del Balón de Oro que no se repartió en 2020 por la pandemia (ganó un sextete histórico con el Bayern), levantó el The Best y fue nombrado Bota de Oro... pero con Polonia apenas pudo lograr más de un empate en la Eurocopa.

Contrario es el caso de Messi, que al fin ha logrado ganar la Copa América con Argentina. Además, Leo se alzó con la Copa del Rey, fue máximo goleador de LaLiga y cuenta con el 'plus' de su mediático fichaje por el PSG.

El hecho de jugar en Francia podría desembocar en su séptimo Balón de Oro, pero desde el país galo tienen a un favorito de la casa: Karim Benzema.

Desde la salida de Cristiano Ronaldo, el francés ha cogido el timón de la delantera blanca y se ha destapado como un auténtico ganador. Además, lideró a Francia en la Eurocopa y en la Nations League -que ganó- tras la llamada de Didier Deschamps años después del estallido del 'caso Valbuena'.

El gran 'hándicap' de Benzema son los títulos con su equipo, que por otra parte se le caen a Jorginho. El jugador del Chelsea cuenta con la Champions League y la Eurocopa como principales avales para ganar el Balón de Oro, aunque su talento diste de las otras tres estrellas.

176 periodistas votaron a los 30 finalistas elegidos antes del 24 de noviembre. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé o Mohamed Salah son ostros astros que conforman una lista con tintes españoles dada la presencia de Gerard Moreno, César Azpilicueta y Pedri.

Nivel de juego, goles, asistencias, títulos, actitud... muchos factores juegan en la decisión del ganador del Balón de Oro. Este lunes por la noche, en directo en 'Mega', se conocerá la resolución.