El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha concedido una entrevista al 'Daily Mail' en la que ha hablado del la figura de Lewis Hamilton en el 'Gran Circo'. El jefe italiano fue preguntado por la posibilidad de que Hamilton vistiera el rojo Ferrari en próximos años, algo que él no cree que ocurra con la apuesta de Maranello por los pilotos jóvenes como Leclerc y Sainz, pero que siempre se ha rumoreado en el 'paddock'.

Además, el italiano fue más allá y llegó a vaticinar el equipo con el que considera que Hamilton se retirará en la Fórmula 1.

"No, no lo creo. Han invertido en Charles y ahora en Carlos. Lewis terminará su carrera en Mercedes", ha afirmado el director de la máxima categoría del automovilismo, que sin embargo no se ha atrevido a asegurar cuánto tiempo continuará el heptacampeón a los mandos de un monoplaza del 'Gran Circo'.

"No he preguntado a Lewis cuánto seguirá. Sabe que quiero que siga y siga. Es increíble, está en la cima de su trayectoria y esa posición le da gran credibilidad para hablar de asuntos que son importantes para él. La lucha en la pista no será fácil. El nivel de los pilotos punteros es el mejor que ha existido", añade.

¿Hay racismo en la F1?

El exdirector deportivo de Ferrari también fue preguntado por si existe racismo en la competición de la que actualmente es presidente. Domenicali no ve esa discriminación racial en la Fórmula explicando en su respuesta que con el paso de los años ha ido abriéndose a la diversidad.

"Yo no lo percibo. Al menos no lo veo desde una experiencia personal, en realidad veo justo lo contrario. La Fórmula 1 comenzó en ciertas partes del mundo como Europa, pero se ha movido hacia otras áreas y el multiculturalismo está creciendo. Este crecimiento es un valor. Cuando me uní a Ferrari en 1991, el equipo era 99,9% italiano. Luego llegó gente de Reino Unido, Francia, Japón, Suiza, Alemania y cambió en términos culturales y de razas, eso ofreció una posibilidad increíble de conocer a gente que era diferente", asegura el que también fuera mandatario de Lamborghini.

Tras la campaña de concienciación 'We Race as one', el jefe italiano se reunirá con los pilotos en Baréin para acordar una nueva iniciativa en la que tratarán no solo de adoptar un único gesto reivindicativo como el de hincar la rodilla, muy utilizado en 2020 por el movimiento 'Black Lives Matter'.

"Quiero hablar sobre lo de arrodillarse con los pilotos. No nos queremos centrar en un gesto sólo. Hay una gran plataforma previa a las carreras, pero no queremos aprovecharla de forma política. Queremos subrayar los valores que son importantes para el mundo y para la Fórmula 1", señala Domenicali.