Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain y Manchester City. Esos son los cuatro candidatos a hacerse con el título de la Champions League esta temporada. Dos ingleses, un francés y un español. Precisamente otro inglés, el legendario Rio Ferdinand, no ha apostado por ningún equipo de su país como campeón.

En declaraciones en el canal de Youtube 'Presents FIVE', el exfutbolista del Manchester United tiene "muy claro" que el campeón de esta edición será el PSG de Neymar Jr y de Kylian Mbappé.

Así lo argumenta: "Tienen la experiencia de la temporada pasada, dos grandes delanteros y saben cómo se juega los finales de temporada. Han estado juntos, no se han amedrentado".

El curso pasado, en Lisboa, el equipo parisino cayó en la final ante un Bayern Munich que parecía inalcanzable. Éste, de momento, ya ha eliminado al campeón y aspira a todo. Mauricio Pochettino es otra de las claves del cuadro galo.

"Pochettino llega oliendo a rosas tras un par de años turbulentos. No creo que les importe si no gana la liga. Si gana la Liga de Campeones, habrá superado a todos, porque para eso está aquí. No hay que olvidar que llegó a mitad de la temporada. Sus huellas no están en toda la liga", detalla Ferdinand.

El Manchester City de Pep Guardiola es el primer obstáculo de este PSG plagado de estrellas. ¿Será esta, por fin, su temporada en la Champions? Ferdinand tiene claro que sí.