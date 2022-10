Miralem Pjanic ni mucho menos demostró en el Barça todo lo que había hecho en la Juventus. Apenas tuvo oportunidades... y tuvo que buscar una puerta de salida. Ahora en el Sharjah FC ha cargado duramente contra Ronald Koeman, quien fuera su entrenador.

Asegura que los entrenamientos con él eran poco intensos: "Yo estaba muy sorprendido cuando veía los entrenamientos de Koeman. Eran sin intensidad, sin táctica, sin ideas".

"Duraban poco tiempo, no preparábamos los partidos", denuncia el mediocentro que, eso sí, dice que la diferencia con Xavi Hernández es total.

Le lanza elogios al actual entrenador culé: "Ahora los entrenamientos tienen mucha intensidad, el míster con el staff han sido muy claros con nosotros: que este año se va a correr".

"Ahora hay mucha intensidad y se entrena muy bien. Ahora he visto una preparación muy buena, se ve la diferencia", ha añadido Pjanic.

Salir del Barça

¿Cómo fue la decisión de salir del Barça?: "No era fácil la decisión de salir del Barça, hay un equipo extraordinario, con el staff, con el público, se siente que están todos unidos".

"El primer año con Koeman lo pasé muy mal y esta es la gran razón por la que me he ido. No tuve la posibilidad de demostrar al entrenador que era parte del equipo", vuelve a insistir sobre el preparador neerlandés.

Xavi le pidió que se quedara... pero finalmente hizo las maletas: "Hice toda la pretemporada, convencí a Xavi que tengo la calidad, pero al final en los primeros partidos no pude demostrar mi valor. Este inicio de temporada esperaba jugar un poco más".