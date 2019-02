Piqué, sobre el arbitraje en el Clásico: "Siendo Mateu Lahoz podemos estar contentos"

Tras el encuentro de ida de semifinales de la Copa del Rey que su equipó empató (1-1) contra el Real Madrid, el central del Barcelona Gerard Piqué se mostró satisfecho por el resultado, pero aseguró que el Barcelona puede estar contento "siendo Mateu Lahoz" el colegiado.

"Creo que en la última jugada, la segunda tarjeta a Sergio (Ramos) era tarjeta, pero ha estado bien en líneas generales. Me han dicho que hay otra jugada, que yo desde el campo no he visto, que era penalti a Coutinho. Siendo Mateu (Lahoz) podemos estar contentos", opinó el central.

Sobre el encuentro, el central catalán valoró positivamente el empate conseguido: "El resultado es bueno porque seguimos vivos para el partido de vuelta y, a pesar de las bajas, creo que hemos hecho un buen encuentro".

También se refirió a la actuación de Lionel Messi, que arrastraba molestias del último partido contra el Valencia y jugó la última media hora del encuentro. "Sabíamos que tenía unas molestias, vienen partidos muy importantes de ahora hasta el final de temporada. Sabíamos que si jugaba los 90 minutos, podía sufrir un poco", reconoció.