El próximo 7 de agosto el Manchester City y el Real Madrid disputan la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Y Pep Guardiola ha elogiado a su rival, Zinedine Zidane.

"Como jugador fue, ¡buah! ¡Lo que me habría gustado jugar con él! Tuve la desgracia de encontrármelo en contra en la selección francesa. Hace muy bien al fútbol en los buenos y malos momentos y me alegro. Aunque la gente no me lo pueda creer, porque es del Real Madrid, me alegro mucho que le vayan bien las cosas porque es muy bueno para el fútbol que le vayan bien las cosas a gente como él", afirma en una entrevista a 'DAZN'.

"Si ha hecho lo que ha hecho, ganando tres Champions seguidas, quitándole dos Ligas al Barça cuando el Barça en esta década ha dominado esta competición como ningún club en el mundo, demuestra su capacidad", señala.

Por otro lado, el técnico señala a este Liverpool campeón de la Premier League como el rival más duro al que se ha enfrentado: "Domina todos los registros. Cuando te dejas dominar te encierran en el área y no sales, cuando tú les dominas te corren al espacio como nadie... Son muy rápidos atrás, muy fuertes en la estrategia, gran fuerza mental".

¿Será este el año del City en la Champions? Guardiola cree que "lo importante es intentarlo siempre". "No sé qué voy a sentir si gano la Champions con el City. Lo intenté el primer año, el segundo, el tercero... y los años que esté. Si no la gano, ¿habré fracasado? Pues habré fracasado. Lo importante es intentarlo", expresa.

Por último, con respecto a Marcelo Bielsa, Guardiola recuerda algunos de sus momentos juntos: "Estuve con él once horas antes de llegar al filial. No era nadie, apenas me acababa de sacar el carnet de entrenador. Me trató con mucho afecto. Esta es una profesión adictiva, te ayuda a vivir al límite, en lo bueno y en lo malo. En tres días pasas de ser elogiado a ser destrozado".