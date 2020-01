Pep Guardiola se encuentra en una situación complicada. El Manchester City está colocado en la tercera posición de la liga inglesa a catorce puntos del lider, el Liverpool y en Champions tendrá que enfrentarse en los octavos de final al Real Madrid, equipo al que no ha conseguido eliminar tras su paso por el FC Barcelona.

El técnico citizen no tiene asegurada su continuidad en el club de la ciudad de Manchester. En la previa del partido que enfrentará a su equipo con el otro equipo de la ciudad, el United, realizó unas declaraciones que dejan claras sus prioridades de cara al futuro: "Tras dirigir al City nunca entrenaré al United, como tampoco entrenaré nunca al Real Madrid. Antes me iría a las Maldivas si no tengo ofertas", comentaba Guardiola.

Después entre risas Guardiola bromeó con la posibilidad de viajar a las Maldivas: "Bueno a las Maldivas no iría, que no hay campos de golf".

El contrato de Pep Guardiola termina al final de esta temporada. Desde su llegada al City, ha conquistado dos Premier League, una FA Cup, dos Carabao Cup y dos Community Shield en cuatro temporadas en las que la gran ausencia es una buena participación en la Champions League, competición que se le atraganta tras salir del Barça.

