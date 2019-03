Pep Guardiola: "Estoy acercándome al final de mi carrera como entrenador"

"Estaré en el City tres años o quizás más, pero me estoy acercando al final de mi carrera como entrenador". Con estas palabras, Guardiola ha puesto fecha de caducidad a su etapa como técnico.

Lo ha dicho en una entrevista para la NBC en la que también ha revelado lo que hará una vez abandone los banquillos.

"Si me quieres buscar, me encontrarás en un campo de golf", aseguró al entrevistador, que le preguntó por la posibilidad de entrenar a los New York Knicks. Guardiola reconoce que "está en ese proceso" y que "no será entrenador con 60 o 65 años". "Quiero sentir que es el final de mi carrera", expresó.