Tras empatar frente a la Real Sociedad en la primera jornada de LaLiga con Vinicius Jr. y Rodrygo Goes en el once inicial, Zinedine Zidane optó por dejar a los dos extremos brasileños en el banquillo frente al Real Betis.

En rueda de prensa, le han preguntado al técnico del Real Madrid por el peso de ambos futbolistas en su equipo, a lo que el entrenador ha respondido con el argumento de la edad para justificar que no jueguen la gran mayoría de minutos.

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha tratado las palabras del galo: "¿Es un problema de edad o un problema de confianza? Dice Zidane que hay que tener paciencia, que Rodrygo y Vinicius tienen solo 21 o 22 años. ¿Y qué más da?, ¿acaso Zidane no quiso fichar a Mbappé con 18 años?, ¿acaso no debutó Raúl con 17?".

"Aquí lo importante es si te gustan o no te gustan, si tienen calidad o no la tienen, si tienen cabeza o no la tienen. No hay más excusas", ha añadido el presentador del programa, que ha concluido de manera contundente: "Zidane está confundido, cree que los jugadores del Madrid tienen que ser mayores. Mayores como él, que llegó con 29 años".