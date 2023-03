El Sevilla ha decidido rescindir el contrato de Jorge Sampaoli y confirmar a José Luis Mendilibar hasta final de temporada. El equipo es decimocuarto con sólo dos puntos por encima del descenso.

Josep Pedrerol, en su editorial de 'Jugones' de este martes, se ha preguntado el motivo por el que el Sevilla fichó al argentino: "¿Por qué el Sevilla decidió fichar a Sampaoli? ¿Qué buscaba Monchi? ¿Acaso era el mejor motivador? ¿Era el ideal para levantar un equipo en crisis?".

"Pues no. Sampaoli no sabía a lo que venía. Llegó para imponer su estilo, para mostrar su filosofía, para venderse. Se olvidó de lo más importante, de los jugadores. No le entendían", sentencia Pedrerol.