Josep Pedrerol ha avanzado en el Chiringuito que la entrevista de Jordi Évole con Leo Messi va a dar mucho de qué hablar y que no parece que vaya a tranquilizar los ánimos de los aficionados culés.

"La entrevista, sobre todo con sus pausas y sus silencios más que con sus palabras va a dar para tres o cuatro Chiringuitos", ha confesado Pedrerol mientras añadía con humor: "No me pueden decir más porque yo lo canto aquí con lo cual sería un problema, por eso no me lo dicen, ya me conocen".

Jordi Évole ya adelantó un minuto de la entrevista que hace en exclusiva a Messi donde aparenta que el argentino va a ser totalmente sincero. En tan solo un día ya ha logrado más de 170 mil reproducciones.

"La entrevista es importante por lo que dice y por lo que se calla, por lo que no se atreve a decir o por lo que no conviene decir", ha continuado adelantando Pedrerol mientras añadía que no va a servir para "tranquilizar" a los culés.

El presentador del Chiringuito ha querido insistir en que él no quiere alimentar rumores ya que no sabe qué dice en la entrevista pero sí que habrá que analizar qué dice y cómo lo dice. Aunque sus colaboradores han llegado a la conclusión de que si la entrevista va a dar mucho de que hablar significa que se va, ya que si se quisiera quedar lo diría claro y aunque no lo admita, el no confirmarlo ya supone que quiere salir del club azulgrana.