"Lo peor del caso Bartomeu es la imagen del Barça en el mundo". Así ha comenzado Josep Pedrerol su editorial de este jueves después de que el expresidente del Barça haya sido puesto en libertad este martes.

"Otra vez el club es noticia por aspectos extradeportivos. Escándalo, corrupción... estos son los términos que se han utilizado en todos los medios para definir el 'Barçagate'", comenta el presentador de 'Jugones'.

"No queda nada lejos el pasado verano cuando el famoso burofax de Messi. El nuevo presidente tiene un duro trabajo por delante: trabajar para recuperar al mejor Barça, al Barça que sea noticia por sus éxitos y no por sus problemas, que sea noticia por su fútbol y no por líos en los despachos", finaliza Pedrerol.