Toni Kroos incendió las redes sociales con sus polémicas declaraciones. "Que nos den el dinero y haremos cosas sensatas con él", dijo el centrocampista del Real Madrid. Pues se ha llevado varios zascas.

Uno de ellos, el del presentador de El Chiringuito, Josep Pedrerol: "Con una rebaja del 5% le quitarían 450.000 de los 9 millones que gana, podría comprarse dos apartamentos menos".

"Hay gente en España que no puede pagar el alquiler y Kroos gana 750.000€ al mes", continúa Pedrerol.

"Creo que los futbolistas tienen una gran oportunidad de además de hacer challenges con el papel higiénico. Tienen una gran oportunidad para demostrar que están dentro de la sociedad, que son solidarios y que tienen cuál es el problema que tenemos en España y en todo el mundo", afirma.

"Una crisis económica que se nos viene encima. Si no hay partidos, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no pueden ganar lo que están ganando. Es bastante lógico para todos", finaliza el presentador de El Chiringuito.