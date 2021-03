El inicio de 'El Chiringuito' estuvo marcado por la incertidumbre que se vivió en torno al paradero de Paco García Caridad. El colaborador, anunciado en la alineación del programa, se ausentó y no llegó al comienzo del mismo.

Josep Pedrerol decidió llamarle en directo para saber si todo iba bien. "Me he quedado dormido, macho", respondió Paco, que explicó que "nunca me pongo la alarma, siempre me fío de la llamada".

"Eres de los tipos más puntuales de este programa", destacó Pedrerol. Finalmente, el periodista llegó más pronto de lo esperado al plató y el resto de colaboradores le recibió con un aplauso atronador.