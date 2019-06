Odegaard advierte al Real Madrid: "No quiero que pase lo del año pasado"

Martin Odegaard se encuentra concentrado con la selección noruega tras su gran temporada en el Vitesse, donde ha marcado 9 goles y ha dado 12 asistencias en 35 encuentros de liga: "Ha sido un año muy bueno, he dado grandes pasos y crecí más en mi juego".

Sus actuaciones han dado mucho que hablar y ya se rumorea sobre su futuro, pero el jugador ya se ha encargado de avisar de que no quiere que sea un culebrón: "No quiero que pase como el verano pasado", declaró en VG, medio de comunicación noruego.

Odegaard habló sobre lo mucho que se tardó en decidir su futuro el verano pasado, cuando hizo la pretemporada a las órdenes de Lopetegui para terminar yéndose cedido a holanda a mediados de agosto. "Quiero irme de vacaciones, pero no quiero que se repita. No fue bueno para mí", comentó.

Volverá a ser propiedad del Real Madrid, pero tiene bastante claro que volverá a salir y que no jugará de blanco en septiembre: "Los comentarios es que en el Real Madrid están muy contentos conmigo, pero es difícil jugar allí y probablemente también lo sea la próxima temporada".

No sabe si saldrá cedido o lo venderán, pero lo que quiere es jugar. "También han vendido muchos jugadores con una cláusula de recompra. No me importa mucho, solo quiero ir a un sitio donde tenga la oportunidad de jugar y un entrenador que crea en ti".