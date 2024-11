Obligan a un niño de cinco años a quitarse la camiseta del Espanyol para poder entrar en el campo del Girona

"El bebé se ha tenido que quitar la camiseta del Espanyol porque dicen que con ella no puede entrar. Terriblemente peligroso. Pueden morir todos. Un niño de cinco años", se escucha decir a su padre.

Una imagen que ha indignado al mundo del deporte. Al mundo del fútbol. Una que invita, que debe invitar, a la reflexión. Al qué está pasando. Se ha vivido en Girona, en el campo de Montilivi, cuando la seguridad del estadio no permitió entrar a un niño al feudo del Girona por el simple hecho de llevar una camiseta del Espanyol. A un niño de tan solo cinco años.

Su padre se ha encargado de grabar la secuencia y de compartirla en redes sociales, en un vídeo que se ha vuelto viral y que ha desatado la indignación de prácticamente todos y todas los que lo han visto en 'X'.

La narración del padre lo deja todo claro: "El bebé se ha tenido que quitar la camiseta del Espanyol porque dicen que con ella no puede entrar. Un niño de cinco años".

"Terriblemente peligroso, pueden morir todos porque el bebé lleva la camiseta del Espanyol. En mi p*** vida tú fichas por el Girona. Jamás. Tu sigues en el Gironés, luego ya irás a otro equipo", se escucha decir en el vídeo al padre.

La reacción del miembro de seguridad indicaba que no tenía más remedio que hacer lo que hizo: "Me sabe muy mal... me sabe muy mal caballero".