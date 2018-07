Oblak: "¿Mi renovación? Tengo contrato hasta 2021 y aún no hemos hablado"

Si alguien nombra a los tres mejores porteros del mundo, Jan Oblak estaría con casi total seguridad en un hipotético podio de arqueros. El esloveno volvió, una vez más, a ser fundamental en la victoria del Atlético tras echar de nuevo el cerrojo que es, junto con la del Barcelona, la menos goleada de Primera.

"No creo que sea yo. Protagonistas somos todos. Defiende todo el equipo y mis compañeros ayudan a que pueda mantener la portería a cero. Esto es mérito de todos", afirmó.

El esloveno eso sí no se mojó sobre qué podrá pasar en el futuro: "Yo tengo contrato hasta 2021. No hemos hablado todavía y no sé nada. Lo primero es el campo y lo que pase, pasará. Trabajo para ser mejor cad adía".

Para terminar, y a pesar de la distancia que separa al Real Madrid de la lucha por el título, Oblak no descarto a los blancos: "Queda toda la segunda vuelta y no se les puede descartar. Contra el Barça es complicado competir, pero ojalá estemos cerca de ellos. De todos modos lo más importante es el partido a partido".