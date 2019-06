Oblak habla sobre su futuro: "Renové, pero un nuevo contrato no cambia nada"

En declaraciones que recoge 'Ekipa', Jan Oblak ha mostrado la visión que tiene del Atlético de Madrid, club del que se ha convertido en la máxima estrella tras la salida de Griezmann.

El portero, concentrado con su selección, asegura que "un nuevo contrato no cambia nada": "Mientras la ambición del Atlético de Madrid sea igual a la mía, seguiré. Me quedo en el club porque sus ambiciones y las mías eran las mismas. Estoy seguro de que el club harña todo lo posible para fichar a jugadores de calidad".

Además, muestra su preferencia a la hora de decir si le gustaría medirse a Griezmann teniéndole como rival. "Si me quedo en España, preferiría que él se marchara a otro país. Prefiero no competir contra él y no tenerle en contra", afirma el esloveno.