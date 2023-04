Nico Williams fue el gran protagonista del partido del Athletic. El delantero español, que cerró sus redes sociales tras el acoso sufrido después de la derrota contra Osasuna, marcó el tanto que a la postre sirvió al cuadro de Ernesto Valverde para sumar tres puntos ante el Espanyol.

Tras el encuentro, atendió a los micrófonos sobre el verde del campo de los catalanes y habló de lo que ha sucedido durante la semana.

"Me he comido mucho la cabeza. No creía en mí mismo", dijo el internacional.

Y sigue: "Es una pena que por cuatro que no tienen educación lo haya pasado mal".

"Me quedo con la gente buena. La que me anima. He recibido muchos mensajes de apoyo", insiste Williams.

Nico, además, comentó el abrazo con su hermano Iñaki: "ha sido muy emotivo. Él mejor que nadie sabe la semana que he pasado".

Los vascos derrotaron por 1-2 al Espanyol, con goles de los Williams, y dejan a los pupilos de Luis García, que ha cogido las riendas de la plantilla, más que tocados en LaLiga. Están en puestos de descenso.